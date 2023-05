Samolot ciągnie reklamę, nagle spada na miasto. Dramatyczne nagranie z Hollywood

Nie żyje pilot jednosilnikowego samolotu ciągnącego baner reklamowy, który rozbił się w Hollywood na Florydzie - informują amerykańskie media. Maszyna spadła na miasto, po czym natychmiast stanęła w płomieniach. Do sieci trafiło nagranie, na którym zarejestrowano katastrofę.

Do katastrofy doszło w Hollywood na południu Florydy w środę ok. godz. 12:45 czasu miejscowego. Jak widać na opublikowanym nagraniu, ciągnący baner reklamowy niewielki samolot marki Piper leci nisko nad miastem. W pewnym momencie maszyna gwałtownie przechyla się na bok, a następnie zaczyna spadać. Po chwili znad budynków, za które spadł samolot, unoszą się kłęby czarnego dymu.

Samolot spadł na chodnik i rozległy parking przed miejscowym sklepem, nie ma informacji o poszkodowanych przechodniach. Po zderzeniu z ziemią maszyna stanęła w płomieniach, na miejsce przybyła straż pożarna. - Był to jednosilnikowy samolot, wewnątrz znaleźliśmy jedno ciało - przekazała cytowana przez CBS News Miami rzeczniczka prasowa miasta Deanne Bettineschi.

Samolot rozbił się w środku miasta

Ponieważ zdarzenie miało miejsce bezpośrednio nad miastem, katastrofę z bliska widziało wiele osób. - Wydawało się, że leci strasznie nisko jak na samolot - powiedziała CBS News Miami Rhonda Martinez, która widziała samolot tuż przed tym, jak się rozbił. Jak dodała, wiedziała, że maszyna "ma kłopoty", ponieważ jej ojciec uczęszczał niegdyś do szkoły pilotów.

Przyjaciel zmarłego przekazał stacji, że był on młodym, zawodowym pilotem służącym w przeszłości w amerykańskiej armii. Obecnie miał szkolić się do obsługi niewielkich maszyn ciągnących banery reklamowe. Według niego, to był "pierwszy lub drugi raz", kiedy mężczyzna pilotował samolot tego typu. Dochodzenie w sprawie wypadku prowadzą Federalna Administracja Lotnictwa oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu.