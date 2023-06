Samochód wypadł z drogi i wylądował w oceanie. Służby pokazały nagranie akcji ratunkowej

Osiemnastolatka prowadząca mercedesa z nieznanych przyczyn wypadła z drogi prowadzącej kalifornijskim wybrzeżem i skalistym urwiskiem zjechała do Oceanu Spokojnego. Władze poinformowały o zdarzeniu, publikując w mediach społecznościowych nagranie z akcji ratunkowej.

Ventura County Aviation Unit, czyli lotniczy zespół ratunkowy straży pożarnej i biura szeryfa hrabstwa Ventura, o piątkowym wypadku na wybrzeżu Pacyfiku powiadomił w sobotę na Twitterze. Mercedes, którym po kalifornijskim wybrzeżu poruszała się 18-letnia kobieta, "zjechał z drogi do oceanu". Ratownicy wydobyli z wraku ranną, wciągnęli na pokład śmigłowca, następnie przetransportowali do szpitala z ciężkimi obrażeniami, ale nie zagrażającymi życiu. Służby dołączyły do wpisu nagranie z akcji ratunkowej.