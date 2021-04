Do wypadku doszło w weekend - samochód Tesla Model S z 2019 roku wjechał w drzewo i stanął w płomieniach. Funkcjonariusz Mark Herman z posterunku policji w hrabstwie Harris poinformował, że z zeznań świadków wynika, że "za kierownicą nikt nie siedział". Jedna osoba była z przodu, druga na tylnym siedzeniu. Jak podał "Guardian", prawdopodobnie był to pojazd poruszający się bez udziału człowieka.

Tesla jest obecnie poddawana kontroli po tym, gdy doszło do serii wypadków z udziałem pojazdów o półautomatycznym działaniu. Firma planuje wprowadzić do sprzedaży najnowszą wersję "w pełni samojezdnego" oprogramowania, która dotrze do większej liczby klientów.