Samochód stoczył się do 137-metrowego wąwozu. Kierowcę odnaleziono po pięciu dniach

Blisko dwudziestu strażaków wzięło udział w akcji ratowania mieszkańca stanu Waszyngton. Pięćdziesięciosześciolatek przez kilka dni pozostawał uwięziony w pojeździe, którym stoczył się w dół ok. 137-metrowego wąwozu. - Jesteśmy po prostu oszołomieni, że przeżył - przyznała znajoma poszkodowanego w rozmowie z lokalnymi mediami.

Dyspozytor służb ratunkowych hrabstwa Cowlitz w stanie Waszyngton w niedzielę rano odebrał telefon od osoby, która miała widzieć ślady opon prowadzące w dół ok. 137-metrowego wąwozu obok drogi w pobliżu miasta Longview i zieloną ciężarówkę na jego dnie. Według mieszkańców okolicy pojazd przypominał ten należący do 56-letniego mieszkańca hrabstwa Cowlitz, którego zaginięcie zgłoszono pięć dni wcześniej - przekazała miejscowa straż pożarna w komunikacie we wtorek.