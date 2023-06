Nastolatka zasnęła za kierownicą, samochód spadł z urwiska. Nie żyją cztery osoby

Służby w sobotę rano zostały powiadomione o rodzinie jadącej ze Spokane w stanie Waszyngton, która nie dotarła do celu swojej podróży. Tego samego dnia niezidentyfikowany wędkarz zauważył samochód wywrócony do góry nogami w rzece Salmon na północ od miasta Riggins. Na miejsce przybyli funkcjonariusze policji stanu Idaho i biura szeryfa hrabstwa Idaho, karetka pogotowia oraz zespół nurków. We wraku znaleźli ciała zaginionych: 36-letniego Calvina Millera i jego dzieci: 17-letniej Dakoty Miller, 10-letniego Jacka Millera i ośmioletniej Delihii Miller - przekazał w poniedziałkowym komunikacie koroner hrabstwa Idaho.

Bezpieczeństwo na drodze - jak uniknąć zmęczenia

"Zmęczenie za kierownicą zabija" - ostrzega na swojej stronie amerykański urząd do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego (NHTSA). Tylko w 2021 roku 684 kierowców zginęło w wypadkach samochodowych po zaśnięciu za kierownicą. By uniknąć zmęczenia za kółkiem, NHTSA radzi "dobrze się wyspać" przed wyruszeniem w drogę i unikania podróży między północą a szóstą rano. Przypomina też, że samo picie kawy lub napojów energetycznych nie wystarczy, by pokonać senność, ponieważ działają one przez krótki czas.