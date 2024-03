We wtorek rano oddział Kalifornijskiego Patrolu Autostradowego (California Highway Patrol) został powiadomiony przez policję w Pacific Grove w Kalifornii o mężczyźnie, po którym ślad zaginął po tym, jak wyszedł z pracy w niedzielę wieczorem. Służby rozpoczęły poszukiwania w pobliżu klifów w regionie Big Sur i jeszcze tego samego dnia zlokalizowały pojazd poszukiwanego - zaledwie 400 stóp (ok. 120 metrów - red.) od brzegu Oceanu Spokojnego.

Pojazd spadł z klifu, kierowca "wypadł przez szyberdach"

Kierowca "stał obok pojazdu gorączkowo wymachując prowizoryczną flagą" - podały służby we wpisie w mediach społecznościowych, do którego dołączono nagranie ze śmigłowca. Mężczyzna po tym, jak został ewakuowany i przewieziony do szpitala, powiedział, że do wypadku doszło, gdy próbował ominąć "kilka jeleni na jezdni". Samochód spadł z klifu, a on "wypadł przez szyberdach".