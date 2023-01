Porwał, bił i przypalał gazowym palnikiem. Kobieta zdołała uciec przez okno

Do zdarzenia doszło 24 stycznia w miejscowości Philippi w Wirginii Zachodniej. Policjanci pojechali do jednego z domów w związku ze zgłoszeniem o przemocy domowej. Gdy przybyli na miejsce, znaleźli kobietę ukrywającą się pod gankiem. Powiedziała ona funkcjonariuszom, że 47-letni Sammy Martz wcześniej uderzył ją w twarz, "groził, że ją zabije, i przypalał jej brzuch oraz nogi palnikiem". Kobieta wyjaśniła, że udało jej się uciec z domu tylnym oknem. Jak przekazała policja, ofiara miała widoczne obrażenia, jej oczy były "spuchnięte i przymknięte".

Poszkodowana poinformowała policjantów, że mężczyzna nadal znajduje się wewnątrz domu i ostrzegła, iż jest w posiadaniu broni palnej. Funkcjonariusze weszli do budynku i zatrzymali 47-latka gdy ten wychodził akurat z sypialni. Jego zdjęcie po zatrzymaniu zostało opublikowane przez policję.

Wirginia Zachodnia. Sammy Martz z zarzutami

Sammy Martz został przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie przesłuchano go i postawiono mu zarzut porwania. Podczas zeznań przyznał się do pobicia kobiety i potwierdził, że przynajmniej trzykrotnie "przypalał ją palnikiem". Policja przekazała, że w jego domu znaleziono "znaczną ilość" metamfetaminy.