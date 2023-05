Zginęła, wracając z własnego wesela. Młodą parę staranował pijany kierowca

Panna młoda zginęła po własnym weselu

Wówczas doszło do tragedii. Prowadzony przez nich pojazd jechał drogą z prędkością około 40 kilometrów na godzinę w strefie z ograniczeniem prędkości do około 55 kilometrów na godzinę. Wówczas uderzył w niego jadący z naprzeciwka samochód prowadzony przez pijanego kierowcę - według relacji miał pędzić on z prędkością około 105 kilometrów na godzinę. Na skutek zderzenia wózek golfowy z parą młodą miał kilkukrotnie koziołkować i zatrzymać się dopiero ok. 90 metrów dalej.