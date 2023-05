Salman Rushdie pojawił się publicznie po raz pierwszy od zamachu na jego życie

W wyniku pchnięcia nożem przez 24-letniego Hadiego Matara, Rushdie stracił wzrok w jednym oku i czucie w jednej ręce. Otrzymując nagrodę specjalną za odwagę, PEN Centenary Courage, na hali w Nowym Jorku w czwartek wieczorem, pisarz stwierdził, że "dobrze jest być z powrotem - w przeciwieństwie do niebycia z powrotem, a istniała i taka możliwość".

W swojej przemowie - nawiązując do angielskiej nazwy nagrody Centenary Courage (odwaga stulecia) - podkreślił, że "prawdziwa odwaga nie była jego udziałem", ale to osoby, które przybiegły mu z pomocą, by uratować życie, "były bohaterami". - Gdyby nie ci ludzie, najpewniej nie stałbym dziś tutaj - powiedział Rushdie.