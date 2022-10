Najstarszy więzień Guantanamo wypuszczony na wolność. Przebywał tam 18 lat bez wyroku

Najstarszy więzień Guantanamo został wypuszczony na wolność. Saifullah Paracha przebywał w tym znajdującym się na terytorium Kuby więzieniu przez osiemnaście lat, choć nigdy go nie skazano. Amerykańskie władze oskarżyły go o powiązania z członkami Al-Kaidy, w tym Osamą bin Ladenem i Khalidem Sheikhiem Mohammedem.

74-letni Pakistańczyk Saifullah Paracha został aresztowany dwa lata po atakach z 11 września 2001 roku za rzekome powiązania z Al-Kaidą. Podejrzewano go o finansowanie tej organizacji terrorystycznej, choć nigdy nie został skazany i formalnie był niewinny.

Saifullah Paracha - dlaczego trafił do więzienia

W następstwie ataków na World Trade Center amerykańska policja wojskowa zamykała w więzieniu setki osób podejrzanych o bycie dżihadystami. Paracha został schwytany w lipcu 2003 roku w Tajlandii w wyniku operacji przeprowadzanej przez FBI. Amerykańskie władze oskarżyły go o powiązania z członkami Al-Kaidy, w tym Osamą bin Ladenem i Khalidem Sheikhiem Mohammedem. Powodem miała być transakcja finansowa, jaką z nimi zawarł, choć później podkreślał, że nie wiedział o ich terrorystycznej przynależności i zaprzeczył swoim powiązaniom z terroryzmem.

Paracha najpierw trafił do amerykańskiego więzienia wojskowego w Bagram w Afganistanie, a po 14 miesiącach przetransportowano go do Guantanamo. Waszyngton przez lata utrzymywał, że zgodnie z międzynarodowym prawem wojennym, będąc na "wojnie z terroryzmem" po atakach na WTC, może bez wyroku przetrzymywać w więzieniach podejrzanych o przestępstwa.

Joe Biden zgodził się na zwolnienie Parachy

W zeszłym roku administracja prezydenta Joe Bidena zgodziła się na zwolnienie Parachy z więzienia, wraz z dwoma innymi więźniami z Pakistanu i Jemenu. Obecnie w Guantanamo przebywa jeszcze 35 innych osób. Według radia NPR w tym roku wypuszczono co najmniej cztery osoby, co wynika z dążeń Bidena do zmniejszenia liczebności więźniów i ostatecznego zamknięcia owianej złą sławą placówki.

Jak poinformowało pakistańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Paracha został uwolniony i wrócił do swojego kraju 29 października. "Cieszymy się, że obywatel Pakistanu, przetrzymywany za granicą, nareszcie może się spotkać ze swoją rodziną" - głosi oświadczenie MSZ.

Według prawniczki mężczyzny, Shelby Sullivan-Bennis, jego długie oczekiwanie na odzyskanie wolności pokazuje, ogromny strach panował w USA po 11 września 2001 roku. - To tragiczne przypomnienie, jak strach Ameryki po 11 września doprowadził nas do głębi ludzkiej deprawacji, rozdzielania rodzin i trzymania ich członków w więzieniach przez dziesięciolecia, tylko po to, aby zostali zwolnieni po "niesłusznych wyrokach", w tym wielu z nich bez żadnego procesu sądowego - powiedziała.

Autor:pb//az

Źródło: BBC, The Guardian, NPR