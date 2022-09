Pozew w sprawie okładki płyty Nirvany oddalony

Sędzia okręgowy USA Fernando Olguin orzekł, że widoczny na fotografii Spencer Elden zbyt długo zwlekał z decyzją o pozwaniu Nirvany. Mężczyna podjął kroki prawne 10 lat po tym, jak dowiedział się o zdjęciu. W pozwie przekonywał, że autorzy okładki wykorzystali go seksualnie.

Pozew przeciwko Nirvanie

Elden udzielił wywiadu w 2003 roku w wieku 12 lat przez magazyn Rolling Stone na temat zdjęcia, mówiąc, że "prawdopodobnie zarobi na tym trochę pieniędzy". Mimo to twierdził w swoim pozwie, który złożył w sierpniu 2021 r., że poniesione przez niego straty, w tym stres emocjonalny, utrata zdolności do zarobkowania i "utrata radości z życia" trwały do ​​dorosłości.