Amerykański Sąd Najwyższy przeciwny powszechnemu prawu do aborcji

Amerykański Sąd Najwyższy unieważnił przełomowe orzeczenie z 1973 roku w sprawie Roe przeciwko Wade. Precedensowa decyzja ustanowiła wówczas powszechne prawo do dokonywania aborcji przed osiągnięciem przez płód przeżywalności. Teraz decyzja o legalności aborcji będzie należeć do poszczególnych stanów.

Większością 6 do 3 sędziowie Sądu Najwyższego podtrzymali popieraną przez republikanów ustawę z Mississippi, zakazującą przeprowadzania aborcji po 15 tygodniu ciąży. Sędziowie uznali, że orzeczenie w sprawie Roe przeciwko Wade z 1973 roku, które ustanawiało powszechne prawo do dokonywania aborcji przed osiągnięciem przez płód przeżywalności, było błędną decyzją, ponieważ amerykańska konstytucja nie zawiera szczególnej wzmianki o prawie do aborcji.