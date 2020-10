Dziewięciu niekoniecznie gniewnych ludzi. Co może Sąd Najwyższy?

Po zatwierdzeniu przez Senat nominacji sędzi Amy Coney Barrett konserwatyści mają w amerykańskim Sądzie Najwyższym przewagę sześć do trzech. A Sąd Najwyższy, poza tym, że jest najważniejszą instancją w sprawach podlegających prawu federalnemu, może odegrać decydującą rolę w kwestii sporów prawnych dotyczących tegorocznych wyborów prezydenckich.

Na nieco ponad tydzień przed wyborami prezydenckimi głos oddało w nich już ponad 63,5 mln Amerykanów . Możliwe jest to dzięki rozbudowaniu w trakcie pandemii systemu głosowania wczesnego, w tym korespondencyjnego. Przed wieloma sądami toczą się już batalie prawne dotyczące stanowych regulacji związanych z głosowaniem korespondencyjnym. Sądy mogą decydować, na jakich zasadach głosy uznawane będą za ważne oraz do kiedy będą liczone napływające pakiety wyborcze.

Chociaż szef FBI Christopher Wray uspokaja, że do tej pory nie ma na to dowodów, prezydent USA Donald Trump posuwa się do twierdzeń, że powszechne głosowanie korespondencyjne spowoduje, że nadchodzące wybory będą sfałszowane. Sprawa potencjalnie może wywołać poważny kryzys, szczególnie w przypadku zaciętego pojedynku wyborczego.