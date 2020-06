"Szkoda została już wyrządzona". Sąd zezwolił na publikację książki doradcy Trumpa

Wkrótce po ogłoszeniu wyroku Trump napisał na Twitterze na temat Boltona: "On musi zapłacić bardzo wysoką cenę za to - tak jak inni przed nim. To nigdy nie powinno się było zdarzyć!!!".

Premiera książki 23 czerwca

Z omówień fragmentów książki Boltona "The Room Where It Happened. A White House Memoir" (Pokój, w którym to się stało. Pamiętnik z Białego Domu), udostępnionych już mediom, Trump miał prosić prezydenta Chin Xi Jinpinga o pomoc w kampanii wyborczej.