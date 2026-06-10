Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Koniec z tą metodą wykonywania kary śmierci? Jest decyzja sądu

|
Kara śmierci w USA budzi kontrowersje z wielu powodów (materiał magazynu "24 godziny" z 21.02.2017 r.)
Waszyngton. Protest przeciwko karze śmierci w USA (nagranie archiwalne)
Źródło wideo: Archiwum Reutera
Źródło zdj. gł.: State of California (Public Domain)
Sąd federalny w Alabamie (USA) we wtorek zakazał władzom stanowym wykonywania wyroków śmierci z użyciem azotu. Jak uzasadniono, metoda ta narusza zakaz stosowania okrutnych kar. Decyzję wydano na dwa dni przed terminem egzekucji Jeffery'ego Lee, skazanego na karę śmierci za zabójstwo dwóch osób.

Sędzia Emily C. Marks wydała 26-stronicowe orzeczenie w sprawie Jeffery'ego Lee na dwa dni przed terminem jego egzekucji w więzieniu w Alabamie. Podkreśliła w orzeczeniu, że z karą śmierci zawsze wiążą się spory sądowe. "Gdyby Alabama przyjęła rozstrzelanie jako metodę egzekucji, metoda ta prawdopodobnie również zostałaby zakwestionowana" - napisała, dodając, że "prawdopodobnie" nie ma metody, która byłaby "odporna na zarzuty niekonstytucyjności".

Zarazem zaznaczyła, że konstytucja "nie gwarantuje bezbolesnej śmierci", nie ma też sposobu na pozbawienie kogoś życia "bez pewnego ryzyka bólu" i "sąd, skazany oraz państwo muszą zmierzyć się z tą przygnębiającą rzeczywistością". Wyrok śmierci może jednak zostać wykonany inną metodą niż egzekucja z użyciem azotu.

Rzecznik prokuratora generalnego Alabamy poinformował, że stan odwoła się od tego postanowienia. Sprawa prawdopodobnie trafi teraz do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który wcześniej zezwolił na wykonywanie egzekucji z użyciem azotu - przypominają media.

Śmierć Jamesa Handy'ego. Syn partnerki z zarzutem zabójstwa aktora
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śmierć Jamesa Handy'ego. Syn partnerki z zarzutem zabójstwa aktora

Wyrok wbrew ławie przysięgłych

Sprawa wyroku dla Jeffery'ego Lee jest przedmiotem dyskusji od ponad ćwierćwiecza. Ława przysięgłych w 2000 roku skazała Amerykanina na dożywocie za zabójstwo właściciela sklepu jubilerskiego Jimmy'ego Ellisa i jego pracownicy Elaine Thompson w 1998 roku. Sędzia odmówił zastosowania się do rekomendacji przysięgłych i skazał Lee na karę śmierci.

W 2017 roku ówczesna gubernatorka Alabamy Kay Ivey podpisała ustawę, która zakazuje uchylania werdyktów ław przysięgłych przez sąd. Prawo nie działa wstecz, mimo to adwokaci Lee zwrócili się do Ivey z apelem o ułaskawienie mężczyzny i zniesienie uchylenia wyroku.

Sprawa toczyła się w sądzie do 29 maja, kiedy to sędzia Emily C. Marks orzekła, że wyrok śmierci może zostać wykonany przy użyciu azotu. Powołała się przy tym na ekspertów medycznych, którzy uznali, że ta metoda egzekucji nie wywołuje poziomu bólu, którego zakazywałaby konstytucja.

8 czerwca sąd apelacyjny uchylił postanowienie sędzi Marks, uznając, że wykonywanie kary śmierci przy użyciu azotu stwarza "znaczne ryzyko poważnej krzywdy" i zalecił rozważenie, czy Lee mógłby zostać stracony przy użyciu preferowanej przez niego metody, czyli rozstrzelania. Dzień później Marks wydała orzeczenie zakazujące użycia azotu w ramach egzekucji.

Egzekucja przy użyciu azotu - co wiadomo

Alabama w 2024 roku jako pierwszy stan w USA wdrożyła metodę egzekucji polegającą na wpompowaniu skazańcowi przez maskę azotu, aż zastąpi on tlen i nastąpi uduszenie. W teorii azot ma pozbawiać skazanego przytomności i ograniczyć jego cierpienie w chwili śmierci. Eksperci jednak już przed dwoma laty ostrzegali, że jest to metoda niesprawdzona, a toksyczność azotu może spowodować cierpienie skazanego, jednocześnie stanowiąc zagrożenie dla zdrowia innych osób obecnych przy egzekucji.

Doniesienia o ekstremalnym bólu wywołanym tą metodą pojawiły się już po pierwszej egzekucji z użyciem azotu w 2024 roku. Pastor Jeff Hood, który przy niej asystował, opisywał stracenie jednego z więźniów w październiku 2025 roku jako "najgorsze jak dotąd". Jego zdaniem osoby przeprowadzające egzekucję są "absolutnie niekompetentne", a obietnica władz Alabamy, że azot to "szybka, bezbolesna i łatwa forma egzekucji", jest daleka od prawdy.

Służącą zabił, ciężarną żonę ranił. "Wszystko darować" wyszeptała w sądzie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Służącą zabił, ciężarną żonę ranił. "Wszystko darować" wyszeptała w sądzie

Tamara Barriga
Źródło: NBC News, The Guardian, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Kara śmierci w USAkara śmierciAlabamaUSA
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
szpital, pacjent, leczenie, kroplówka, służba zdrowia
Nowa lista refundacyjna. Czy spełni oczekiwania?
Zdrowie
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Wyszła z samochodu i zaatakował ją niedźwiedź
METEO
tankowanie benzyna stacja paliwo
Gdzie jest najtańsze paliwo? Mapa cen w Polsce zaskakuje
BIZNES
shutterstock_2418283435
"Dlaczego nic nie powiedziało?" Największe polskie badanie pokazuje, czego dorośli nie widzą
Zdrowie
shutterstock_2669790879
W szkolnych stołówka "mięso będzie tylko raz w tygodniu"? Co wiadomo o zmianach
Gabriela Sieczkowska
Żmija lewantyńska
"Walka o surowicę miała sens. Chłopiec żyje"
Kraków
imageTitle
Kolejne zapewnienia PKOl. "Spłata może być w ratach. Nie wiemy kiedy"
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Fakty" TVN nieoficjalnie: Nawrocki ma być gościem gali UFC w Białym Domu
Marcin Wrona, Justyna Sochacka
imageTitle
Marzenia prysły. Baranowski może zapomnieć o China Open
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk: nikt nie może pozostać obojętnym wobec tego, co coraz częściej słyszymy
Polska
imageTitle
To tu po piłkę sięgnęła "ręka Boga". Mundial wraca na kultowy stadion
EUROSPORT
Policja znalazła ciało kobiety (zdjęcie ilustracyjne)
Zaginęła po kłótni z partnerem. Ciało znaleziono na łące, są wyniki badań DNA
Lublin
Peruwiański autobus (zdjęcie poglądowe)
Gangi atakują autobusy. Zginęło ponad 60 kierowców
Świat
U Klaudii rozpoznano autoimmunologiczne zapalenie mózgu od potworniaka jajnika
Siedem dni temu przetransportowano ją z Chin do Polski. Nowe wieści o Klaudii Uciechowskiej
Zdrowie
imageTitle
Rewanż Kamila Majchrzaka za niedzielną porażkę
EUROSPORT
Gęsta warstwa popiołu pokryła część Morza Bismarcka
Szara tafla w kluczowej cieśninie. Zagraża lokalnym społecznościom
METEO
Martwe ryby w Odrze w okolicy Szczecina
Ministerstwo o przyczynach śnięcia ryb w Odrze
Szczecin
Grzegorz Braun
Jest decyzja sądu w sprawie Brauna
Kraków
Kupcy pod Centrum Handlowym Modlińska 6D
Awantura o centrum handlowe przy Modlińskiej. Jest decyzja prokuratury
WARSZAWA
Giżycko
Były góry, czas na Mazury. Urodziny TVN24 w tę sobotę w Giżycku
25 lat TVN24
Budowa magazynu paliw nad Odrą
Baza paliw pod lupą prokuratury. Śledczy sprawdzają samowolę budowlaną
Szczecin
Marcin Kierwiński
Wniosek o odwołanie Kierwińskiego. Sejm zdecydował
Polska
Do wypadku doszło w miejscowości Gołąb na Lubelszczyźnie
Znaleźli go pod rozbitym autem, 23-latek zmarł w szpitalu
Lublin
14-latek postrzelony z wiatrówki. Strzał padł z okna mieszkania
Nastolatek postrzelony z wiatrówki. Został trafiony w głowę
Trójmiasto
imageTitle
Mundial zamkniętych bram. Dlaczego USA organizują turniej nie dla całego świata?
EUROSPORT
ABW
Sprzęt miał trafić do Rosji. Oskarżeni o naruszenie unijnych sankcji
Wrocław
Burza, deszcz
"Unikaj otwartych przestrzeni"
METEO
1. rocznicą śmierci śp. sierżanta Mateusza Sitka
Zginął raniony nożem na granicy. Śledztwo w sprawie śmierci żołnierza zawieszone
Białystok
AdobeStock_2014225664
Ulewy i burze. Tu należy zachować ostrożność
METEO
Jacek Sasin
"To stowarzyszenie powołane z błogosławieństwem Kaczyńskiego"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiKamila Grenczyn
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica