Świat Koniec z tą metodą wykonywania kary śmierci? Jest decyzja sądu Maciej Wacławik |

Waszyngton. Protest przeciwko karze śmierci w USA (nagranie archiwalne) Źródło wideo: Archiwum Reutera Źródło zdj. gł.: State of California (Public Domain)

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Sędzia Emily C. Marks wydała 26-stronicowe orzeczenie w sprawie Jeffery'ego Lee na dwa dni przed terminem jego egzekucji w więzieniu w Alabamie. Podkreśliła w orzeczeniu, że z karą śmierci zawsze wiążą się spory sądowe. "Gdyby Alabama przyjęła rozstrzelanie jako metodę egzekucji, metoda ta prawdopodobnie również zostałaby zakwestionowana" - napisała, dodając, że "prawdopodobnie" nie ma metody, która byłaby "odporna na zarzuty niekonstytucyjności".

Zarazem zaznaczyła, że konstytucja "nie gwarantuje bezbolesnej śmierci", nie ma też sposobu na pozbawienie kogoś życia "bez pewnego ryzyka bólu" i "sąd, skazany oraz państwo muszą zmierzyć się z tą przygnębiającą rzeczywistością". Wyrok śmierci może jednak zostać wykonany inną metodą niż egzekucja z użyciem azotu.

Rzecznik prokuratora generalnego Alabamy poinformował, że stan odwoła się od tego postanowienia. Sprawa prawdopodobnie trafi teraz do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który wcześniej zezwolił na wykonywanie egzekucji z użyciem azotu - przypominają media.

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Wyrok wbrew ławie przysięgłych

Sprawa wyroku dla Jeffery'ego Lee jest przedmiotem dyskusji od ponad ćwierćwiecza. Ława przysięgłych w 2000 roku skazała Amerykanina na dożywocie za zabójstwo właściciela sklepu jubilerskiego Jimmy'ego Ellisa i jego pracownicy Elaine Thompson w 1998 roku. Sędzia odmówił zastosowania się do rekomendacji przysięgłych i skazał Lee na karę śmierci.

W 2017 roku ówczesna gubernatorka Alabamy Kay Ivey podpisała ustawę, która zakazuje uchylania werdyktów ław przysięgłych przez sąd. Prawo nie działa wstecz, mimo to adwokaci Lee zwrócili się do Ivey z apelem o ułaskawienie mężczyzny i zniesienie uchylenia wyroku.

Sprawa toczyła się w sądzie do 29 maja, kiedy to sędzia Emily C. Marks orzekła, że wyrok śmierci może zostać wykonany przy użyciu azotu. Powołała się przy tym na ekspertów medycznych, którzy uznali, że ta metoda egzekucji nie wywołuje poziomu bólu, którego zakazywałaby konstytucja.

8 czerwca sąd apelacyjny uchylił postanowienie sędzi Marks, uznając, że wykonywanie kary śmierci przy użyciu azotu stwarza "znaczne ryzyko poważnej krzywdy" i zalecił rozważenie, czy Lee mógłby zostać stracony przy użyciu preferowanej przez niego metody, czyli rozstrzelania. Dzień później Marks wydała orzeczenie zakazujące użycia azotu w ramach egzekucji.

Egzekucja przy użyciu azotu - co wiadomo

Alabama w 2024 roku jako pierwszy stan w USA wdrożyła metodę egzekucji polegającą na wpompowaniu skazańcowi przez maskę azotu, aż zastąpi on tlen i nastąpi uduszenie. W teorii azot ma pozbawiać skazanego przytomności i ograniczyć jego cierpienie w chwili śmierci. Eksperci jednak już przed dwoma laty ostrzegali, że jest to metoda niesprawdzona, a toksyczność azotu może spowodować cierpienie skazanego, jednocześnie stanowiąc zagrożenie dla zdrowia innych osób obecnych przy egzekucji.

Doniesienia o ekstremalnym bólu wywołanym tą metodą pojawiły się już po pierwszej egzekucji z użyciem azotu w 2024 roku. Pastor Jeff Hood, który przy niej asystował, opisywał stracenie jednego z więźniów w październiku 2025 roku jako "najgorsze jak dotąd". Jego zdaniem osoby przeprowadzające egzekucję są "absolutnie niekompetentne", a obietnica władz Alabamy, że azot to "szybka, bezbolesna i łatwa forma egzekucji", jest daleka od prawdy.