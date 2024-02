Sąd: Trump nie jest chroniony immunitetem. Chodzi o sprawę próby odwrócenia wyniku wyborów

"Dla potrzeb tej sprawy karnej, były prezydent Trump stał się obywatelem Trumpem, posiadając wszelkie środki obrony przysługujące każdemu innemu oskarżonemu. Ale jakikolwiek immunitet wykonawczy, który mógł go chronić, gdy służył jako prezydent, nie chroni go już przed tymi zarzutami" - ogłosił w orzeczeniu sąd. Decyzja została podjęta jednogłośnie przez trzy orzekające w sprawie sędzie.

Sąd podtrzymał w ten sposób wyrok sądu niższej instancji, który również odrzucił argumenty prawników Trumpa, że nie może być ścigany z powodu działań, które podejmował jako prezydent, by utrzymać się przy władzy mimo przegranych wyborów .

Co dalej z procesem Donalda Trumpa?

Oznacza to, że jeśli Sąd Najwyższy nie zdecyduje inaczej, proces Donalda Trumpa może się odbyć. Rozprawa miała pierwotnie rozpocząć się już na początku marca, lecz została przełożona do czasu całkowitego rozstrzygnięcia sprawy immunitetu. Specjalny prokurator Jack Smith postawił byłemu prezydentowi cztery zarzuty karne, w tym zmowy w celu oszustwa Stanów Zjednoczonych, w związku z jego działaniami zmierzającymi do unieważnienia wyniku wyborów prezydenckich w 2020 roku i pozostania przy władzy.