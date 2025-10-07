Śmigłowiec rozbił się na autostradzie

Sacramento w Kalifornii Źródło: Google Earth

Straż pożarna w Sacramento poinformowała, że helikopter spadł w poniedziałkowy wieczór na autostradzie nr 50 w Sacramento w Kalifornii. Był to śmigłowiec medyczny. Niedaleko miejsca katastrofy znajduje się szpital z lądowiskiem - podała telewizja informacyjna CBS News. Trzy osoby odniosły poważne obrażenia. Przyczyna katastrofy jest badana - dodała stacja.

Według portalu Sacramento Bee, poszkodowane zostały osoby w samochodzie, na który spadł śmigłowiec. Z danych portalu FlightRadar24 wynika, że helikopter Airbus H-130 wystartował z dachu pobliskiej placówki medycznej UC Davis Medical Center zaledwie kilka minut przed wypadkiem.