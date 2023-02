Rzeka wyrzuciła na brzeg ludzką stopę. Badanie DNA wykazało po roku, do kogo należała

W czwartek 23 lutego na facebookowym profilu Biura Szeryfa Hrabstwa Clallam przekazano wyniki badań genetycznych. Wynika z nich, że stopa, znaleziona wewnątrz buta przy ujściu rzeki Elwha, to fragment ciała zaginionej w styczniu 2018 roku Jerylin L. Smith. Szeryf Brian King w rozmowie z USA Today wyjaśnił, że w ciągu miesiąca od zniknięcia kobieta została uznana za zmarłą, wystawiono akt jej zgonu. Przyczyny śmierci do tej pory nie udało się ustalić.

Waszyngton. Zaginięcie Jerylin L. Smith

Kobieta zaginęła 7 stycznia 2018 roku. W noc poprzedzającą zniknięcie Smith położyła się do łóżka z mężem w swoim domu w miejscowości Sequim, ok. 15 kilometrów od miejsca, w którym znaleziono stopę. Mężczyzna zeznał, że w nocy przeniósł się na kanapę, a rankiem poszedł do kościoła, nie zaglądając wcześniej do sypialni. Gdy wrócił do domu, kobiety już tam nie było.