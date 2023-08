Leżała na ręczniku, "brakowało rąk". Tajemnica śmierci "kobiety z wydm" rozwiązana

Po niemal 50 latach od odnalezienia na plaży w Provincetown okaleczonego ciała Ruth Marie Terry prokuratura podała do wiadomości, kim był morderca. Tożsamość ofiary ustalono w październiku ubiegłego roku, przez dekady znana była jako "kobieta z wydm". Sprawa jej zabójstwa przez lata pozostawała jedną z najbardziej tajemniczych w stanie Massachusetts.

Prokuratura okręgowa dystryktu Cape and Islands podała w poniedziałek personalia zabójcy Ruth Marie Terry. Jest nim Guy Muldavin - mężczyzna, który poślubił zamordowaną zaledwie kilka miesięcy przed tym, jak jej okaleczone ciało zostało odkryte na plaży w Provincetown. Pozostaje on także głównym podejrzanym w sprawie morderstwa jego pasierbicy oraz poprzedniej żony, do których doszło w Seattle w latach 60.