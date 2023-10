Ruszył kolejny proces Trumpa, dzięki kłamstwu miał zyskać ponad 100 mln dolarów

Prokurator James powiedziała, że jej biuro jest gotowe udowodnić swoją tezę. – Prawo jest jednocześnie potężne i kruche – stwierdziła. – Bez względu na to, ile pieniędzy myślisz, że możesz mieć, nikt nie stoi ponad prawem – dodała.

Prawnik Trumpa, Christopher Kise w swoim oświadczeniu wstępnym powiedział, że finanse Trumpa są całkowicie legalne. – Zarobił fortunę, podejmując właściwe decyzje co do inwestycji w nieruchomości – przekonywał. – Nie miał zamiaru oszukiwać, nie złamał prawa, nie było niewywiązania się z zobowiązań, nie było niesprawiedliwych zysków ani ofiar – dodał.

Pierwszy świadek

W momencie, gdy Bender składał zeznania, Trump często rozmawiał z adwokatką Aliną Habbą. Agencja Reutera przekazała, że Bender będzie kontynuował swoje zeznania we wtorek.

Buńczuczne zeznania Trumpa

Były prezydent USA nie szczędził przykrych słów również wobec sędziego Arthura Engorona, nazywając go stronniczym demokratą, który wykorzystuje tę sprawę do ingerencji w wybory prezydencki w 2024 roku, w których Trump ma dużą przewagę w wyścigu o nominację republikanów.

Trump oskarżony o zawyżanie wartości nieruchomości

Prokurator James pozwała Trumpa we wrześniu 2022 roku zarzucając mu, jego dorosłym dzieciom i firmie, powtarzane przez dziesięć lat kłamstwa na temat wysokości ich aktywów i majątku netto, aby uzyskać lepsze warunki kredytów bankowych i ubezpieczeń. W jej opinii Trump zawyżył majątek netto aż o 2,23 mld dolarów, a według innej metody obliczeń do 3,6 mld dolarów. Oszustwa miały dotyczyć m. in. posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, apartamentu w Trump Tower na Manhattanie oraz różnych biurowców i pól golfowych.