Nie będzie zarzutów w związku ze śmiercią mężczyzny po bójce na szkolnym meczu koszykówki

Jak ustalili śledczy, 31 stycznia podczas towarzyskiego meczu koszykówki doszło do "sporu werbalnego między grupami fanów drużyn chłopców ze szkół Alburgh i St. Albans", który następnie "przerodził się w bójkę na boisku w Alburgh Community Education Centre". W bijatyce brało udział sześć osób. Jedną z nich był dziadek jednego z graczy, 60-letni Russell Giroux. Niedługo później, w trakcie powrotu do domu, mężczyzna dostał nagłego ataku serca. Dwie godziny później zmarł w szpitalu. W sprawie wszczęto policyjne dochodzenie, którego wynikami podzielono się w opublikowanym 21 kwietnia oświadczeniu. Pięciu osobom postawiono zarzut napaści, żadna z nich nie została jednak oskarżona o przyczynienie się do śmierci Giroux. Jak wyjaśniono, "policja stanowa nie znalazła żadnych dowodów na poparcie zarzutów karnych związanych ze śmiercią Russella Giroux".

Brak zarzutów w sprawie śmierci Russella Giroux

Przewodniczący Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół w Vermont przyznał w rozmowie z portalem Independent, że wypytywał obecnych tego dnia na boisku sędziów o przebieg zdarzenia. Jego zdaniem wyznali oni jedynie, że potyczki słowne kibiców obu drużyn szybko eskalowały i przerodziły się w krwawą bójkę. - Pamiętają jedynie, że sędziowali grę, a w następnym momencie ludzie na boisku bili się nawzajem - zrelacjonował. - Jedna z tych osób miała we krwi całą twarz, rodzice wezwali policję - dodał. Gdy funkcjonariusze zjawili się na miejscu, uczestnicy bójki zdążyli się już uspokoić. Część z nich opuściła też teren Alburgh Community Education Centre. Jedną z takich osób był Russell Giroux. W trakcie powrotu do domu mężczyzna doznał problemów kardiologicznych. Został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł dwie godziny później. Jak podała policja, mężczyzna cierpiał na miażdżycę, przez co nagły atak serca, którego doświadczył, okazał się dla niego śmiertelny.