Promowali fałszywą narrację o "skradzionych wyborach". Szef Fox News: z perspektywy czasu żałuję

Głównym zarzutem DVS jest to, że ludzie prowadzący najpopularniejszy kanał informacyjny w kraju byli świadomi, że twierdzenia Donalda Trumpa o oszustwie wyborczym były fałszywe, a mimo to szerzyli te poglądy w lekkomyślnej pogoni za oglądalnością i zyskiem - wyjaśnia "New York Times".

Zeznania Ruperta Murdocha. "Z perspektywy czasu, żałuję..."

Pytany podczas przesłuchania, czy wymienieni z nazwiska dziennikarze stacji: Sean Hannity, Jeanine Pirro, Lou Dobbs i Maria Bartiromo popierali narrację o fałszerstwie wyborczym, Murdoch odparł: - Tak, popierali. - Z perspektywy czasu, żałuję, że nie walczyliśmy z tym w sposób bardziej zdecydowany - wyznał Murdoch, cytowany przez "New York Times". Zaprzeczył jednak, by stacja Fox News jako całość popierała i promowała narrację o "skradzionych wyborach". Dodał, że sam zawsze miał wątpliwości, co do twierdzeń Donalda Trumpa o powszechnych oszustwach wyborczych.