Runął dach magazynu Amazona. Wiele osób pod gruzami, są ofiary śmiertelne

Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (FEMA) podała, że doszło do "masowego wypadku", potwierdzając, że wiele osób znajduje się pod gruzami. W poście na Facebooku nie przekazała jednak szczegółów, ani informacji, ile osób jest rannych i czy są ofiary śmiertelne. Amazon pracował na wzmocnione zmiany w trudnym dla handlowców i firm wysyłkowych okresie przedświątecznym. Szef miejscowej policji Mike Fillback poinformował dziennikarzy, że w Amazonie zginęła co najmniej jedna osoba.

"Nie miałam pojęcia, że wygląda to aż tak źle. Jestem przerażona"

Dziennikarz agencji Reutera rozmawiał z żoną jednego z pracowników magazynu. - Rozmawiałam z mężem około ósmej wieczorem, mówił, że jedzie do magazynu, by zostawić tam samochód. Od wtedy nie ma z nim kontaktu. Usłyszałam wiadomości o tym, co się wydarzyło i przyjechałam na miejsce. Nie miałam pojęcia, że wygląda to aż tak źle. Jestem przerażona - powiedziała Sarah Bierman.