Runął dach magazynu Amazona. Wiele osób pod gruzami, są ofiary śmiertelne

Szef straży pożarnej James Whiteford podał, że bezpiecznie spod gruzów wydostało się co najmniej 45 pracowników firmy. Jak napisała agencja Reutera, "władze straciły nadzieję na odnalezienie większej liczby ocalałych, przechodząc od akcji ratunkowej do działań usuwających szkody, które mogą potrwać kilka dni".

Bezos: jesteśmy załamani

"Nie miałam pojęcia, że wygląda to aż tak źle. Jestem przerażona"

Dziennikarz agencji Reutera rozmawiał z żoną jednego z pracowników magazynu. - Rozmawiałam z mężem około ósmej wieczorem, mówił, że jedzie do magazynu, by zostawić tam samochód. Od wtedy nie ma z nim kontaktu. Usłyszałam wiadomości o tym, co się wydarzyło i przyjechałam na miejsce. Nie miałam pojęcia, że wygląda to aż tak źle. Jestem przerażona - powiedziała Sarah Bierman.