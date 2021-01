Siedział się w fotelu Nancy Pelosi i przeglądał dokumenty. Usłyszał zarzuty

Mężczyzna, który bezprawnie wszedł do biura szefowej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, został w piątek aresztowany i usłyszał zarzuty. Odpowie za wtargnięcie z użyciem przemocy, naruszenie strefy zastrzeżonej i kradzież.

Richard Barnett wtargnął w środę do znajdującego się w Kapitolu biura przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, rozsiadł się w jej fotelu i przeglądał dokumenty. Mężczyzna został w piątek aresztowany w miejscowości Little Rock w stanie Arkansas. Usłyszał zarzuty. Odpowie za wtargnięcie z użyciem przemocy, naruszenie strefy zastrzeżonej i kradzież.

60-letni mężczyzna był jedną z wielu osób, które siłą wdarły się do gmachu Kapitolu w momencie zatwierdzania wyników wyborów prezydenckich w USA przez Senat i Izbę Reprezentantów. Barnett wtargnął do strefy zastrzeżonej budynku i pozował do zdjęć w fotelu przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi.