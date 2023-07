Poszukiwania szczątków dzieci pochowanych na terenie szkoły. Zmarło tam co najmniej 86 uczniów

Badacze ze stanu Nebraska rozpoczęli w poniedziałek prace na terenie szkoły w mieście Genoa, gdzie przed laty pochowano co najmniej 86 dzieci z rdzennych amerykańskich społeczności. Przez dekady udało się odnaleźć i zidentyfikować 49 z nich, a szczątki wielu z trafiły z powrotem do miejsc ich pochodzenia. Pozostałych 37 nie udało się jak dotąd odnaleźć.

Wykopaliska na terenie szkoły z internatem w Nebrasce

Wykopaliska rozpoczęto w miejscu, gdzie w 2022 roku, przy pomocy psów tropiących, udało się zlokalizować prawdopodobne miejsce pochówku. - Zamierzamy najpierw przebrać glebę, by sprawdzić, czy to, co jest pod spodem, posiada cechy podobne do grobu. A gdy już to ustalimy, sprawdzimy czy nadal znajdują się tam jakieś ludzkie szczątki - powiedział archeolog Dave Williams, cytowany przez "Guardiana". Dodał, że po ewentualnym ich odkryciu będą podejmowane dalsze decyzje, co z nimi zrobić, np. czy zwrócić je plemionom, z których dzieci pochodziły. Zauważył jednak, że określenie ich dokładnego pochodzenia na podstawie DNA mogłoby być trudne.