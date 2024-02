Rozpędzony samochód wjechał w szpitalną izbę przyjęć. Są ofiary

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 17:30 w Austin w Teksasie. Na izbie przyjęć szpitala St. David's North Austin Medical Center znajdowało się kilkanaście osób, gdy w ścianę budynku wjechał rozpędzony samochód osobowy.

Policja o przyczynach wypadku

Funkcjonariusze z Departamentu Policji w Austin przekazali, że na tę chwilę nic nie wskazuje na to, by zdarzenie było celowym działaniem. Według nich najprawdopodobniej był to wypadek drogowy i nie ma żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.