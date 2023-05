Przy 190 km/h wypadł z drogi wprost na kontrolę drogową. Nagranie

Rozpędzony do ponad 190 kilometrów na godzinę sportowy samochód wypadł z zakrętu i z ogromną siłą uderzył w stojącą po drugiej stronie drogi policyjną kontrolę. Nagranie z niebezpiecznie wyglądającego zdarzenia opublikowała lokalna policja z hrabstwa Fairfax w Wirginii. Kierowcą, który spowodował wypadek, okazał się 17-latek.

Do niebezpiecznego wypadku doszło przed południem 1 maja w hrabstwie Fairfax w stanie Wirginia. Na nagraniu z kamery policyjnej widać, jak funkcjonariusz prowadzi kontrolę drogową pojazdu zatrzymanego na poboczu drogi szybkiego ruchu. W pewnym momencie na przeciwległym pasie na wirażu z drogi wypada jadący z olbrzymią prędkością czarny, sportowy samochód. Rozpędzony pojazd w poślizgu sunie wprost na kontrolowany przez policję samochód i z wielką siłą uderza w niego, policjanta oraz stojący obok radiowóz.

Stojący na poboczu funkcjonariusz w ostatniej chwili orientuje się w sytuacji i zaczyna uciekać, o włos unikając zmiażdżenia pomiędzy samochodami. Jak przekazała policja w Fairfax, "został on uderzony i niemal zginął", jednak ostatecznie policjant odniósł tylko niewielkie obrażenia. Na nagraniu widać też, jak tuż po zderzeniu udziela pomocy kierowcy samochodu, który wcześniej kontrolował. Kierowca ten został przewieziony do szpitala z drobnymi obrażeniami i tego samego dnia zwolniony do domu.