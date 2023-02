Rozbito kobiecy gang, ale przemyt trwał. Centrum "dowodzenia" odkryto w więzieniach

W stolicy Meksyku zatrzymana została jedna z Las Senoritas, członkini kobiecego gangu przemycającego narkotyki do USA - przekazała lokalna prokuratura. Choć niemal wszyscy członkowie tej grupy zostali aresztowani, to odkryto, że przemyt trwał nadal, bo był koordynowany z więzień.

20 lutego w stolicy Meksyku zatrzymana została 40-letnia Amerykanka Jennifer Nicole Burns należąca do kobiecego gangu przemytników Las Senoritas. To jedyna dotąd z członkiń grupy, którą udało się schwytać poza granicami USA. Podczas zatrzymania znaleziono przy niej fentanyl i kokainę. Jak przekazało biuro prokuratora generalnego Karoliny Południowej, Burns kilka lat temu uciekła ze Stanów Zjednoczonych, aby uniknąć aresztowania. Teraz prawdopodobnie zostanie przetransportowana z powrotem do USA, gdzie usłyszy zarzuty. Krótkie nagranie z zatrzymaną 40-latką opublikowały w sieci meksykańskie służby bezpieczeństwa.