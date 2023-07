Rowerzysta pojechał po pomoc dla spotkanych na pustyni turystów. Ich uratował, sam nie przeżył

Rowerzysta wyjechał naprzeciw ratownikom medycznym, by wskazać im drogę do odwodnionych turystów, których spotkał w rejonie gór Jacumba w Kalifornii. Wracając na szlak, stracił przytomność. Mimo udzielonej pomocy jego życia nie udało się uratować.

24-letni rowerzysta zmarł w sobotę po tym, jak pomógł uratować cztery osoby w rejonie wąwozu Carrizo w górach Jacumba w Kalifornii. Wraz z trójką innych rowerzystów byli na pustynnym obszarze, gdy spotkali czterech wyczerpanych i odwodnionych turystów, którzy nie mieli jedzenia i wody. Jak podaje portal ABC San Diego, o 14:45 czasu lokalnego Kalifornijski Departament Leśnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej otrzymał zgłoszenie, że grupa potrzebuje pomocy. Dwóch rowerzystów zostało z wyczerpanymi turystami, a dwóch innych pojechało na oddalony o 8 km początek szlaku, by pomóc przybywającym ratownikom w znalezieniu towarzyszy. Jak donosi portal, ratownicy, którzy dotarli do odwodnionych wędrowców między innymi helikopterem, pomogli im na miejscu i nie zabrali ich do szpitala.

Tymczasem dwóch rowerzystów, którzy odłączyli się do grupy, próbowało do niej wrócić. 24-latek po drodze upadał wiele razy i w pewnym momencie oddzielił się od swojego przyjaciela. Kapitan Brent Pascua powiedział The San Diego Union-Tribune, że trójka rowerzystów znalazła go nieprzytomnego ok. 400 metrów od wejścia na szlak. - Został zabrany przez karetkę pogotowia ratunkowego. Ratownicy medyczni podjęli działania, aby uratować życie rowerzysty, ale o 17:45 stwierdzono jego zgon - przekazał Pascua.