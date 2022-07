USA: Rosjanie przygotowują grunt pod aneksję ukraińskich terytoriów

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby ostrzegł, że jakiekolwiek próby legitymizacji nielegalne zagrabionego terytorium Ukrainy tylko pogorszą sprawy dla Rosji. Powiedział, że Rosjanie przygotowują się do aneksji ukraińskich terytoriów, które obecnie kontrolują.

Podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby stwierdził, że Stany Zjednoczone mają informacje świadczące o tym, że Rosja zamierza anektować okupowane przez siebie ukraińskie terytoria i będzie chciała wykorzystać fałszywe referenda, by usprawiedliwić przejmowanie ukraińskich regionów. - Jakiekolwiek fikcyjne próby, by legitymizować to nielegalne zagrabienie terytorium tylko pogorszą sprawy dla Rosji - i zapewnimy, żeby tak się stało - ostrzegł John Kirby.