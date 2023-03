Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA o rosyjskich staraniach "by zdestabilizować Mołdawię"

- Dziś jestem w stanie podzielić się własnymi informacjami, w tym wywiadu zagranicznego na temat rosyjskich wysiłków, by zdestabilizować Mołdawię (...) Bardziej konkretnie, rosyjscy aktorzy, niektórzy posiadający obecne związki z rosyjskim wywiadem, starają się zorganizować protesty w Mołdawii, jako podstawę do sprowokowania powstania przeciwko mołdawskiemu rządowi - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.

Porównania do przewrotu w Czarnogórze

Kirby porównał to do rosyjskich nieudanych starań do przeprowadzenia przewrotu w Czarnogórze w 2016 roku. Zaznaczył przy tym, że choć starania Moskwy są niepokojące, to nie należy przeceniać rosyjskich zdolności w tym obszarze. Zapowiedział, że USA nadal będą dzielić się informacjami na temat rosyjskich planów z władzami w Kiszyniowie i obejmować sankcjami osoby zaangażowane w te działania. W ubiegłym roku restrykcje w związku z tym nałożono na polityka Ilana Szora, uznawanego za głównego organizatora protestów, ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości.