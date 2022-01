USA-Rosja. "Pojawiają się pytania, czy Rosjanie nie grają na czas". Relacje z Waszyngtonu, Genewy i Kijowa

Blinken po spotkaniu z Ławrowem w sprawie napięcia na granicy rosyjsko-ukraińskiej zadeklarował, że Stany Zjednoczone są gotowe, by "pisemnie odpowiedzieć na zgłaszane w ostatnich tygodniach obawy Rosji dotyczące spraw bezpieczeństwa". Zaznaczył jednak, że "Rosja musi także odnieść się do naszych obaw". Po tej pisemnej wymianie ma dojść do kolejnego spotkania na szczeblu ministerialnym.