Wydostali się z "piekła". "Pierwsza dama USA została twarzą negocjacji"

Melania Trump i Władimir Putin podczas szczytu G20 w Hamburgu (07.07.2017)

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Rozejm w Ołeszkach w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy był wydarzeniem bez precedensu. Setki cywilów mogło opuścić miejsce, opisywane przez nich jako "piekło" i "wielkie pole minowe".

Ołeszki są położone na lewym brzegu rzeki Dniepr. Przed wojną mieszkało tam 24 tysiące osób. Rosjanie zajęli miasteczko na początku wojny. Po kontrofensywie sił ukraińskich wiosną 2022 roku zostały uwolnione miejscowości na prawym brzegu Dniepru, w tym Chersoń, ale Ołeszki pozostały pod okupacją. Niemal dwa tysiące cywilów znalazło się w pułapce. Nie mieli szans na ucieczkę z powodu ciągłych ostrzałów i zaminowanych dróg dojazdowych.

Ludzie głodowali, nie mieli dostępu do wody i lekarstw. Tragedia tego miejsca przyciągnęła uwagę świata. Głos zabrała także pierwsza dama USA Melania Trump.