Amerykański żołnierz, zatrzymany we Władywostoku, pojechał do Rosji bez zezwolenia przełożonych - poinformowała rzeczniczka amerykańskiej armii. Sierżant sztabowy Gordon Black miał wrócić ze służby w Korei Południowej do Teksasu, ale tak się nie stało. Według mediów chciał odwiedzić dziewczynę, Rosjankę, z którą spotykał się podczas służby w Korei.

Zatrzymany 2 maja we Władywostoku amerykański żołnierz to 36-letni sierżant sztabowy Gordon Black. Rzeczniczka amerykańskiej armii Cynthia Smith informowała wcześniej, że został zatrzymany pod zarzutami popełnienia przestępstwa. Media podawały zaś, że chodzi o "okradzenie kobiety".

Z Korei przez Chiny do Rosji

We wtorek rzeczniczka amerykańskiej armii przekazała więcej informacji na temat żołnierza. Wojskowy stacjonował w Korei Południowej i miał wrócić Fort Cavazos w Teksasie, aby przystąpić do nowych obowiązków.

- Zamiast wracać do kontynentalnych Stanów Zjednoczonych Black z powodów osobistych poleciał z Inczon w Korei przez Chiny do Władywostoku w Rosji - wyjaśniała. Dodała, że mężczyzna nie miał zezwolenia Departamentu Obrony na wizytę w tym kraju ani nic nie wskazuje na to, że planował tam pozostać.

O celu podróży do Władywostoku amerykańskiego podoficera poinformowała m.in. telewizję CBS News jego matka, która stwierdziła, że pojechał tam, by odwiedzić swoją dziewczynę. - Proszę, nie torturujcie go i nie krzywdźcie - powiedziała kobieta, apelując do rosyjskich władz.

Sąd we Władywostoku przekazał we wtorek, że żołnierz będzie przebywał w areszcie tymczasowym co najmniej do 2 lipca.

Żołnierz wyrażał zrozumienie dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Według źródeł agencji Associated Press, podczas stacjonowania w Korei Black miał romans z mieszkającą w Seulu Rosjanką, jednak po burzliwej kłótni wróciła ona do Władywostoku.

Radio Wolna Europa odnalazła konto Rosjanki na TikToku, gdzie zamieszczała krótkie filmy z udziałem swojego ówczesnego partnera. Na jednym z nagrań Waszczuk - jak relacjonuje redakcja - poprosiła żołnierza o komentarz na temat relacji USA i Rosji.

Ten miał odpowiedzieć, że "rozumie stanowisko Rosji, która chce bronić swojego kraju". Kobieta - która w mediach społecznościowych chwaliła rosyjską agresję - dodała, że "Donald Trump jest lepszy od Joe Bidena". Black miał dodać, że NATO jest "agresywne".

Jak zauważyły media, po zerwaniu w 2023 roku kobieta cyfrowo usunęła Blacka ze zdjęć, które zamieszczała w internecie.

