"Liczę na konstruktywną współpracę". Ambasador Rosji powrócił do USA

Anatolij Antonow, ambasador Rosji w Waszyngtonie, wezwany w marcu do kraju na konsultacje, powrócił w niedzielę do USA. Uzgodnienia o powrocie ambasadorów poczynili w środę na szczycie w Genewie prezydenci Joe Biden i Władimir Putin. Oświadczenie co do przyszłości swojej dyplomatycznej misji złożył także ambasador USA w Rosji John Sullivan.