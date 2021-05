Bohater spod Monte Cassino awansowany. Pułkownik Lipiński: spełniłem tylko swój obowiązek

Akt mianowania na stopień pułkownika Romualdowi Lipińskiemu uroczyście wręczono w rezydencji ambasadora RP w Waszyngtonie. - Przyjmuję to jako hołd dla tych, którzy tam (pod Monte Cassino) zostali. Tam zostali prawdziwi bohaterowie. Ja spełniłem tylko swój obowiązek wobec kraju i wobec ojczyzny, ale tamci zapłacili za to swoim życiem. Im należy się największy szacunek - zwrócił uwagę Lipiński po odebraniu awansu. Przyznał, że cieszy go to, że Polacy pamiętają o bitwie pod Monte Cassino, gdzie w maju 1944 roku po zaciętych walkach 2. Korpus Polski zdobył wzgórze wraz z klasztorem.