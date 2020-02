Były doradca Donalda Trumpa skazany na 40 miesięcy więzienia

Roger Stone został skazany przez sąd federalny w Waszyngtonie na 40 miesięcy więzienia za składanie fałszywych zeznań przed Kongresem w sprawie ingerencji Rosji w wybory w USA w 2016 roku, nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań i utrudnianie działania wymiaru sprawiedliwości.

Wycofane rekomendacje prokuratorów

10 lutego prokuratorzy federalni rekomendowali sądowi skazanie Stone'a na 7 do 9 lat więzienia . Dzień później Trump skrytykował na Twitterze proponowany przez prokuratorów wymiar kary. "Zalecany wyrok dla Stone'a jest okropny i niesprawiedliwy" - napisał amerykański prezydent, a całą sprawę nazwał "poronioną sprawiedliwością".

Jeszcze tego samego dnia ministerstwo sprawiedliwości wycofało się z tej rekomendacji i w piśmie do sądu oświadczyło, że odracza wydanie stosownej opinii. Podkreśliło jednocześnie, że zalecenie prokuratorów o karze od 7 do 9 lat więzienia "można uznać za nadmierne i nieuzasadnione". Resort zapewnił także, iż nie konsultował tej sprawy z Białym Domem. Sprawa spowodowała jednak odejścia z ministerstwa.

W odpowiedzi na wypowiedzi Trumpa prokurator generalny i minister sprawiedliwości USA William Barr oświadczył, że tweety prezydenta "uniemożliwiają mu pracę" i zaapelował do Trumpa, by już więcej nie tweetował o toczących się postępowaniach.

Demokraci uważają działania ministerstwa za motywowane politycznie. Oskarżają Trumpa o naciski na wymiar sprawiedliwości i wzywają do wszczęcia śledztwa.

Stone był doradcą Trumpa przez kilka dekad

67-letni Roger Stone został aresztowany przez FBI w styczniu 2019 roku, po czym zwolniony za kaucją. W listopadzie ława przysięgłych uznała go za winnego wszystkich siedmiu stawianych mu zarzutów. Był on oskarżony między innymi o składanie fałszywych zeznań przed Kongresem w sprawie ingerencji Rosji w wybory w USA w 2016 roku, nakłaniania świadków do składania fałszywych zeznań i utrudnianie działania wymiaru sprawiedliwości.