Roczne dziecko zmarło w nagrzanym samochodzie. Babcia zapomniała o nim i poszła do pracy

Nie żyje roczna dziewczynka, którą babcia pozostawiła na osiem godzin w nagrzanym samochodzie w Smithtown koło Nowego Jorku. Kobieta miała zawieźć dziecko do żłobka w drodze do pracy, ale zapomniała o wnuczce wiezionej na tylnym siedzeniu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w mieście Smithtown w stanie Nowy Jork. Jak przekazał Departament Policji w Hrabstwie Suffolk, 54-letnia kobieta miała zawieźć swoją 14-miesięczną wnuczkę do żłobka po drodze do pracy. Zapomniała jednak o znajdującej się na tylnym siedzeniu samochodu dziewczynce, zaparkowała przed swoją pracą i wyszła.