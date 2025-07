Kennedy Jr. promuje jedzenie, które ma "uczynić Amerykę znów zdrową". Ekspertka wzięła je pod lupę

Robert F. Kennedy Jr. na nagraniu z 2023 roku Źródło: Reuters Archive

Kluczowe fakty: Sekretarz zdrowia USA w superlatywach wypowiadał się ostatnio o produktach firmy Moms Meals.

Na X napisał, że są one "pozbawione składników powszechnie występujących w żywności wysoko przetworzonej". Zachwalał je też w udostępnionym na platformie wideo.

Zdaniem Marion Nestle, dietetyczki z Uniwersytetu Nowojorskiego, skład posiłków nie jest jednak pozbawiony "chemicznych dodatków". Niektóre produkty mają też być bogate w szkodliwe w nadmiarze sód, cukier i tłuszcze nasycone.

Amerykański sekretarz ds. zdrowia Robert F. Kennedy Jr. odwiedził w ubiegłym tygodniu fabrykę Moms Meals w stanie Oklahoma. Firma jest jedną z kilku, które przygotowują posiłki dla osób korzystających z programów Medicare i Medicaid. Dostarcza też żywność do klientów indywidualnych. Na swojej stronie internetowej Moms Meals zaznacza, że "nie produkuje obecnie żadnych posiłków zawierających składniki powszechnie występujące w ultraprzetworzonej żywności".

Tak też przedstawiał ją ostatnio Kennedy. W opublikowanym we wtorek na X wideo mówił o przygotowywanych przez Moms Meals posiłkach jako o "posiłkach bez dodatków, tłuszczów trans, produktów chemicznych, barwników czy innych składników i konserwantów, które (jako departament zdrowia USA - red.) staramy się wyeliminować z żywności". - To jedno z rozwiązań, (które pozwoli – red) uczynić Amerykę znów zdrową - stwierdził Kennedy Jr.

Ocena ekspertki AP rozmija się ze słowami Kennedy'ego Jr.

Po wizycie sekretarza zdrowia w zakładzie agencja Associated Press (AP) postanowiła sprawdzić, co dokładnie można znaleźć w produktach Moms Meals. Jej przedstawiciele poprosili ekspertkę z Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU) o przeanalizowanie składów przygotowywanych przez firmę posiłków. Napisali później, że oferta firmy to nic innego jak "przykład ultraprzetworzonej żywności, którą Kennedy tak regularnie krytykuje za wywoływanie u ludzi chorób".

AP przytoczyła też słowa swojej specjalistki, Marion Nestle, zgodnie z którymi w menu przedsiębiorstwa można znaleźć "chemiczne dodatki", jakich nie spotka się w "domowej kuchni". Poddane ocenie przez Nestle posiłki miały też w wielu przypadkach zawierać wysokie ilości sodu, cukru i tłuszczy nasyconych. AP poprosiła firmę o odniesienie się do tych informacji, ale otrzymała tylko zapewnienie o braku stosowania "składników powszechnie występujących w żywności ultraprzetworzonej".

Andrew Nixona, rzecznik amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, odniósł się do sprawy, przekonując, że oferta Moms Meals stanowi "zdrową alternatywę" dla wielu produktów, jakie można znaleźć w sklepach spożywczych w USA.

