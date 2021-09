USA. Robert Durst winny zabicia Susan Berman. Chciała zgłosić policji, że pomogła mu ukryć morderstwo żony

W piątek ława przysięgłych w Kalifornii uznała multimilionera Roberta Dursta winnym zamordowania swojej najlepszej przyjaciółki Susan Berman w 2000 roku. To pierwszy wyrok dla mężczyzny, który jest podejrzany o zabicie trzech osób w trzech stanach w ciągu ostatnich 39 lat.

Zabójstwo Susan Berman

Krótko po wydaniu wyroku przez sąd w Los Angeles rodzina Susan Berman wydała oświadczenie, w którym podkreśliła swe zadowolenie, że sprawiedliwości stało się zadość. "Teraz przyszła pora na Westchester, by to samo mogło spotkać rodzinę (Kathleen McCormak" - zaznaczono w komunikacie cytowanym przez agencje.

Robert Durst skazany

To pierwszy wyrok za zabójstwo dla Dursta, który jest podejrzany o zabicie trzech osób w trzech stanach w ciągu prawie 40 lat. Dziwna historia Dursta porwała widzów popularnego serialu dokumentalnego "Przeklęty: życie i śmierci Roberta Dursta", który opowiadał o zniknięciu jego żony Kathie w 1982 roku, morderstwie Berman w Los Angeles 18 lat później i brutalnej śmierci sąsiada w Galveston w Teksasie w 2001 roku, gdzie Durst ukrywał się pod przykrywką głuchoniemej kobiety. 78-letni dziś magnat runku nieruchomości został aresztowany w 2015 r. w Nowym Orleanie.

Proces w sprawie zabójstwa

Przez cały proces prokuratorzy malowali portret bogatego narcyza, który uważał, że prawo go nie dotyczy i bezwzględnie pozbywa się ludzi, którzy stali mu na drodze. Przeplatali dowody zabójstwa Berman z podejrzaną śmiercią Kathie Durst i zabójstwem w 2001 roku w Teksasie.

Adwokaci obrony przedstawili Dursta, chorego na raka, który zeznawał na wózku inwalidzkim w workowatym więziennym stroju, jako "chorego staruszka". Wytrzymał on jednak kilkanaście dni zeznań.

Pięcioletni proces po ucieczkach przed prawem

Proces trwał pięć lat, od aresztowania Dursta w przeddzień wyemitowania ostatniego odcinka serialu "Przeklęty". Dokument zawierał wywiady z Durstem, które pomogły doprowadzić do postawienia mu zarzutów.

Skazanie oznacza zwycięstwo władz, które próbowały wsadzić Dursta za kratki za morderstwa w trzech stanach. Durst nigdy nie został oskarżony o zniknięcie żony, której nigdy nie znaleziono, i został oczyszczony z zarzutu morderstwa Morrisa Blacka w Galveston w Teksasie, gdzie, jak przyznał, dokonał rozczłonkowania ciała ofiary i wyrzucenia go do morza. Podczas procesu twierdził, że była to obrona konieczna. Według prokuratury Black zidentyfikował milionera jako sprawcę zabójstwa małżonki.