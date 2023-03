Wpływowy amerykański prawnik skazany za zabicie żony i syna. "Dowody winy są przytłaczające"

Skazany prawnik wciąż nie przyznaje się do winy. Podczas trwania procesu potwierdził jednak, że kłamał wcześniej na temat swojego alibi. Przyznał się również do popełnienia szeregu przestępstw finansowych. Jak podkreśla agencja informacyjna Reutera, to wszystko znacznie ograniczyło jego wiarygodność w oczach ławy przysięgłych.

Prawnicza dynastia

Historia rodu Murdaugh od dekad związana jest z regionem Lowcountry. To spokojna, rolnicza część Karoliny Południowej. W 1920 roku Randolph Murdaugh Senior objął stanowisko prokuratora w 14. okręgu sądowym, stając się pierwszym przedstawicielem swej dynastii, który piastował to stanowisko. Jego syn, Randolph Murdaugh Junior, objął urząd po ojcu i sprawował go przez blisko 50 lat, by przekazać swą funkcję Randolphowi Murdaugh III, ojcu Alexa Murdaugh. Sprawował ją do 2005 roku.