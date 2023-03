Wpływowy amerykański prawnik Alex Murdaugh skazany na dożywocie za zabicie żony i syna. "Dowody winy są przytłaczające"

Richard "Alex" Murdaugh został uznany za winnego zabicia żony i syna oraz skazany na dożywocie. Sprawa niegdyś wpływowego i bardzo znanego adwokata była bacznie obserwowana przez amerykańską opinię publiczną.

12-osobowa ława przysięgłych w czwartek uznała 54-letniego Richarda "Alexa" Murdaugh za winnego popełnienia dwóch zbrodni - zamordowania 52-letniej żony i 22-letniego syna. Dodatkowo skazano go też w związku z zarzutami dotyczącymi posiadania broni palnej. W piątek ogłoszono decyzję co do wysokości kary i jest to dożywocie.

Adwokat oskarżonego złożył w czwartek wniosek o unieważnienie procesu, odrzucony przez sędziego sądu okręgowego Karoliny Południowej Cliftona Newmana. - Dowody winy są przytłaczające - odpowiedział sędzia. Murdaugh nie zdradzał jakichkolwiek emocji. Następnie został wyprowadzony z sali w kajdankach.

Alex Murdaugh Joshua Boucher/Tribune News Service/Getty Images

Skazany prawnik nie przyznaje się do winy. Podczas procesu potwierdził jednak, że wcześniej kłamał na temat swojego alibi. Przyznał się również do popełnienia szeregu przestępstw finansowych. Jak podkreśla Reuters, to znacznie ograniczyło jego wiarygodność w oczach ławy przysięgłych.

Prawnicza dynastia

Historia rodziny Murdaugh od dekad związana jest z regionem Lowcountry. To spokojna, rolnicza część Karoliny Południowej. W 1920 roku Randolph Murdaugh Senior objął stanowisko prokuratora w 14. okręgu sądowym, stając się pierwszym przedstawicielem swej dynastii, który piastował to stanowisko. Jego syn, Randolph Murdaugh Junior, objął urząd po ojcu i sprawował go przez blisko 50 lat, by przekazać swą funkcję Randolphowi Murdaugh III, ojcu Alexa Murdaugh. Sprawował ją do 2005 roku.

Choć po blisko 90 latach rodzina Murdaugh straciła urząd prokuratorski, wpływy dynastii prawniczej nie zmalały. Alex oraz jego młodszy brat Randy od lat kierowali firmą prawniczą działającą w kilku hrabstwach Karoliny Południowej. - Nie wyróżniamy się od innych. Po prostu działamy tu jako prawnicy od wielu lat - tłumaczył w rozmowie z ABC News Randy Murdaugh. - Słyszę o "dynastii", o "władzy", ale my jesteśmy zwykłymi ludźmi - dodał.

Ich głównym polem działania były sprawy o szkody niemajątkowe, w których udawało im się wygrywać duże ugody dla swych klientów. - Mogli uzyskać werdykt, który dramatycznie wykraczał poza normę. Gdy mówię o wykraczaniu poza normę [mam na myśli - red.], że potrafili obrócić sprawę o 100 tysięcy dolarów w milionową ugodę - mówił Joe McCulloch, amerykański prawnik cytowany przez BBC.

Alex Murdaugh i śmierć jego rodziny

Miliony dolarów wpływały na konto rodziny, finansując luksusowy styl życia. Jednak za sukcesem, który wydawał się przysługiwać Alexowi od urodzenia, skrywały się też i mroczne aspekty - uzależnienie od opioidów oraz wieloletnie kradzieże, defraudacje i oszustwa.

W czerwcu 2021 roku dyspozytorzy pogotowia z hrabstwa Colleton na południowy zachód od Charleston odebrali telefon od Alexa Murdaugh. Zrozpaczony mężczyzna powiadomił ich, że przybył do swej posiadłości w Islandton, niewielkiej osadzie na trasie między Walterboro a Varnville, gdzie znalazł ciała swej żony Maggie i syna Paula, leżące na ziemi przy budach dla psów. 52-letnia Maggie Murdaugh miała rany po wielokrotnym postrzale z broni półautomatycznej. 22-letni Paul został trafiony ze strzelby co najmniej dwa razy.

