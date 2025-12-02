Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump dał siedem dni na ucieczkę

Prezydent USA Donald Trump
Trump: uważamy Wenezuelę za niezbyt przyjazny kraj
Źródło: Reuters
Agencja Reuters opisała przebieg niespełna 15-minutowej rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa z Nicolasem Maduro. Amerykański prezydent miał powiedzieć wenezuelskiemu przywódcy, że ten ma tydzień na ucieczkę z kraju. Po wygaśnięciu terminu, w piątek, Trump ogłosił zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Wenezuelą.

Prezydent USA Donald Trump powiedział wenezuelskiemu przywódcy Nicolasowi Maduro, że ma tydzień na ucieczkę z kraju wraz z rodziną, odmawiając amnestii dla niego i jego otoczenia - poinformowała w poniedziałek agencja Reuters, opisując przebieg niespełna 15-minutowej rozmowy telefonicznej obu przywódców, do której miało dojść 21 listopada.

Według źródeł, Maduro miał powiedzieć Trumpowi, że jest gotów opuścić Wenezuelę, pod warunkiem zagwarantowania mu amnestii, zniesienia sankcji i zakończenia postępowania w Międzynarodowym Trybunale Karnym przeciwko niemu.

Wenezuelski lider miał też zażądać zniesienia sankcji nałożonych na ponad setkę osób z jego rządu oraz zaproponować, by jego zastępczyni Delcy Rodriguez przejęła po nim rządy do czasu przeprowadzenia nowych wyborów.

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump
Źródło: DUSTIN SAFRANEK/PAP/EPA

Narastająca presja USA na Wenezuelę

Trump miał odrzucić większość propozycji i powiedział Maduro, że ma tydzień, by opuścić kraj wraz ze swoją rodziną. Kiedy termin ten minął w piątek, następnego dnia prezydent ogłosił przestrzeń powietrzną nad Wenezuelą jako zamkniętą.

Według wcześniejszych doniesień "Wall Street Journal" na temat rozmowy, Trump miał również zagrozić użyciem siły, jeśli Maduro nie odda władzy.

Do rozmowy przywódców doszło na tle stale zwiększającej się presji i gróźb USA wobec Wenezueli i prezydenta Maduro, który jest oskarżony przez prokuraturę USA o związki z narkobiznesem.

W ubiegłym tygodniu Trump zapowiedział, że armia USA będzie przeprowadzać ataki lądowe przeciwko handlarzom narkotyków.

W poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że Trump nie wyklucza żadnej opcji. Potwierdziła też doniesienia o tym, że na poniedziałek zaplanowano w Białym Domu naradę na temat Wenezueli z udziałem czołowych przedstawicieli administracji, w tym sekretarza stanu Marco Rubio i przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, gen. Dana Caine'a.

OGLĄDAJ: Ile jest warta głowa dyktatora?
pc

Ile jest warta głowa dyktatora?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: DUSTIN SAFRANEK/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USAWenezuelaDonald TrumpNicolas Maduro
Czytaj także:
Prerogatywy prezydenta. Czy Karol Nawrocki może zachowywać się jak "Król Słońce"?
Lista na stronie prezydenta. Marszałek Sejmu: nie wiem, skąd ta panika
Polska
Jarosław Ziętara zaginął 1 września 1992 r.
Sprawa śmierci Jarosława Ziętary. Sąd uchylił wyrok
Poznań
shutterstock_2646516483
Alkohol tylko dla najlepiej zarabiających
BIZNES
imageTitle
"Nienawidzę tego". Nie chciał lecieć na losowanie, został zmuszony
EUROSPORT
Prezydent RP Karol Nawrocki
"20 procent klientów traci swoje pieniądze". Minister po wecie prezydenta
BIZNES
50 min
pc
W historii zapisał się głównie tym, że został zastrzelony
Kultura polityczna
imageTitle
Mecz Polaków przejdzie do historii. "Cudowne uczucie"
EUROSPORT
Mgła w Polsce
IMGW ostrzega. Od rana trudne warunki na drogach
METEO
Antyrządowy protest w Tel Awiwie
Byłby to groźny precedens. "Premier domaga się odsunięcia na bok systemu prawnego"
Świat
Na fragmencie trasy S8 brakuje oznakowania poziomego
"Jazda na czuja". Odcinek ekspresówki bez namalowanych pasów
WARSZAWA
Papież Leon XIV
Ostatni dzień zagranicznej podróży papieża. Odwiedzi szczególne miejsce
Świat
imageTitle
Zamieni tyczkę na klatkę. "Nie umiem siedzieć na kanapie"
EUROSPORT
shutterstock_2534709273
Nowa strategia Norwegów. "Każdy żołnierz będzie musiał umieć obsłużyć drona"
Świat
Anto
Tysiąc sto wpisów, groźby śmierci. Koszmar kierowcy
EUROSPORT
GettyImages-1329750
Zabijali mężczyzn w wieku poborowym, "nawet jeśli nie stanowili zagrożenia"
Świat
Żołnierze Gwardii Narodowej w Waszyngtonie po tym, jak w pobliżu Białego Domu padły strzały
Walczy o życie, "pokazał kciuk w górę"
Świat
Luigi Mangione stanął przed sądem
Spór o dowody w głośnym procesie
Świat
tusk
Tusk w Berlinie, Zełenski w Paryżu, Trump na badaniu
warto wiedzieć
Mgła, zima
Będzie chłodno i wilgotno, a niebo spowiją chmury. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Mistrz świata gra jak z nut w UK Championship
EUROSPORT
2025-09-02T224739Z_1_LWD164402092025RP1_RTRWNEV_C_1644-USA-TRUMP-VENEZUELA-PENTAGON-0001
Zabili rozbitków, którzy przeżyli pierwsze uderzenie w łódź. Biały Dom potwierdza
Świat
01 1930 mariusz walter-0007
"Czarodziej telewizji, czarodziej naszych żyć". Wspomnienia o Mariuszu Walterze
Polska
imageTitle
Rewolucja w Słowenii. Siedem lat współpracy i wystarczy
EUROSPORT
imageTitle
Fantastyczna pogoń Polaków w eliminacjach mistrzostw świata
EUROSPORT
Superpełnia Mroźnego Księżyca Bobrów
Superksiężyc, Geminidy i nie tylko. Co zobaczymy na grudniowym niebie?
METEO
imageTitle
Były piłkarz kadry atakuje. "Przestańcie wysyłać mi ten szrot"
EUROSPORT
Zderzenie w miejscowości Łąck
Zderzyła się z trzema pojazdami jadącymi w przeciwnym kierunku
WARSZAWA
Radosław Sikorski
Sikorski: Polacy będą wiedzieli komu dziękować, kiedy stracą oszczędności
BIZNES
imageTitle
Legia pogrążona w kryzysie. Kolejny mecz bez wygranej
EUROSPORT
Pingwiny
Otworzyły kalendarz adwentowy i wyjadały z niego przysmaki
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica