Reuters: kongresmeni uzgodnili kształt nowego pakietu pomocy dla Ukrainy w wysokości 12 miliardów dolarów

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała, że zatrzymała japońskiego konsula we Władywostoku, rosyjskim mieście portowym. Powodem jest rzekome szpiegostwo. Urzędnik został uznany za persona non grata - podał Reuters, powołując się na rosyjskie agencje prasowe. Konsulowi nakazano opuszczenie kraju. W odpowiedzi na zatrzymanie japońskiego konsula ambasador Rosji w Japonii Michaił Gałuzin został wezwany do MSZ w Tokio, gdzie wręczono mu ostry protest.