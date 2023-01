Reuters: laboratoria nuklearne w USA zaatakowane przez hakerów z Rosji

Trzy krajowe jądrowe laboratoria badawcze, które wzięli na cel hakerzy, to ośrodki w Brookhaven w stanie Nowy Jork, w Argonne w stanie Illinois i laboratorium Lawrence Livermore w Kalifornii. Według internetowyh danych, hakerzy stworzyli fałszywe strony do logowania dla każdej z tych instytucji i napisali maile do naukowców zajmujących się energią atomową, by zmusić ich do ujawnienia swoich haseł.