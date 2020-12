USA rozszerzają sankcje nałożone na Białoruś

Na listę amerykańskiego Urzędu do spraw Kontroli Zagranicznych Aktywów (OFAC) trafiły cztery podmioty oraz jedna osoba. Chodzi między innymi o Centralną Komisję Wyborczą w Mińsku, specjalne jednostki milicji OMON z siedzibą w białoruskiej stolicy, a także jednostkę specjalną KGB, ALFA. Objętych sankcjami dotyczy zamrożenie środków finansowych. Podmioty te nie mają także możliwości prowadzenia interesów z obywatelami USA.

Sankcje Unii Europejskiej

Druga transza unijnych sankcji wobec przedstawicieli władz Białorusi, w tym Alaksandra Łukaszenki, za sfałszowanie sierpniowych wyborów prezydenckich i przemoc wobec protestujących weszła w życie 6 listopada. Lista obejmuje 15 przedstawicieli władz, objętych zakazem wjazdu do Unii Europejskiej i zamrożeniem aktywów. Oprócz Łukaszenki są na niej między innymi jego syn Wiktar, który jest doradcą prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego i członkiem Rady Bezpieczeństwa, szef sztabu prezydenckiej administracji Ihar Sierhiajenka, szef KGB Iwan Tertel, dowódca jednostki ALFA Siarhiej Zubkow, przewodniczący Sądu Konstytucyjnego Piotr Mikłaszewicz oraz przedstawiciele kilku resortów.

Protesty na Białorusi, apele Pompeo

Od wyborów prezydenckich 9 sierpnia na Białorusi dochodzi do protestów przeciwko sfałszowaniu ich wyników, a demonstracje są brutalnie tłumione przez siły reżimu. Szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo wzywał białoruskie władze do "zaprzestania stosowania przemocy wobec pokojowo demonstrujących" oraz do "uwolnienia wszystkich niesprawiedliwie zatrzymanych".