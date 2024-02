Republikańska polityk odpowiada na apel Camerona w sprawie Putina: niech mnie pocałuje w d***

Blisko związana z Donaldem Trumpem republikańska kongresmenka Marjorie Taylor Greene w wulgarnych słowach skrytykowała szefa brytyjskiej dyplomacji i byłego premiera Davida Camerona za jego apel skierowany do amerykańskich polityków o przyjęcie pakietu pomocy dla Ukrainy. - Próbował porównać nas do Hitlera - stwierdziła. - Szczerze, to może pocałować mnie w d*** - dodała. Fragment tej wypowiedzi opublikowała później w swoich mediach społecznościowych.