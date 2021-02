Zwolenniczka teorii spiskowych usunięta z komisji Kongresu. "Podłe i krzywdzące oświadczenia"

Marjorie Taylor Greene, członkini Izby Reprezentantów ze stanu Georgia, została w czwartkowym głosowaniu wykluczona ze składów dwóch komisji niższej izby Kongresu. Ma to związek z głoszeniem przez republikankę teorii spiskowych i nawoływaniem do przemocy wobec demokratów. Obok członków Partii Demokratycznej wniosek poparło 11 deputowanych Partii Republikańskiej.

Za wykluczeniem Marjorie Taylor Greene z dwóch komisji izby niższej – do spraw budżetu oraz edukacji i pracy - było 230 deputowanych, przeciwko tej decyzji głosowało 199 kongresmenów. W głosowaniu za usunięciem Greene do demokratów dołączyło 11 republikanów.

Każdy deputowany uczestniczy zazwyczaj w pracach jednej lub kilku komisji Izby Reprezentantów. Republikanka jest parlamentarzystką po raz pierwszy w życiu. Została wybrana do Kongresu z południowego dystryktu stanu Georgia. Jak podkreślają amerykańskie media dla takich nowicjuszy jak Greene praca w komisjach to jeden z niewielu sposobów, by być usłyszanym i dostrzeżonym w Kongresie.