"To nie czas na takie działania". Republikańscy politycy krytykują plany wycofania wojsk z Niemiec

Republikanie zasiadający z Kongresie krytykują plan wycofania z Niemiec ponad dziewięciu tysięcy żołnierzy USA. W opublikowanym we wtorek liście sześciu republikańskich członków Izby Reprezentantów zaapelowało do prezydenta, by przemyślał swoją decyzję w tej sprawie.

Na początku ubiegłego tygodnia prezydent Donald Trump potwierdził, że USA zredukują liczbę wojskowych stacjonujących w Niemczech do 25 tysięcy. 5 czerwca dziennik "Wall Street Journal" jako pierwszy napisał, że Donald Trump polecił Pentagonowi do września wycofać z Niemiec 9,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy, ograniczając ich łączną liczbę w tym kraju do 25 tysięcy. Sześciu republikańskich kongresmenów, członków komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów, na czele z Michaelem McCaulem, ostrzegło w liście do prezydenta, że wycofanie części wojsk USA z Niemiec może wzmocnić prezydenta Rosji Władimira Putina.